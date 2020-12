400 kilo zwaar vuurwerk gevonden in Limburg, 13 aanhoudingen

Het ging om illegaal zwaar vuurwerk dat te koop werd aangeboden via social media. In twee woningen was het in elkaar geknutselde vuurwerk dermate gevaarlijk dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie eraan te pas moest komen om het te ontmantelen.

De politie doorzocht woningen in Bocholz, Belfeld, Hoensbroek, Roermond, Echt, Born, Sittard, Elsloo en Heerlen. In vijf gevallen was de situatie in een woning zo gevaarlijk dat de gemeente een bestuurlijke maatregel oplegde. Die kan bestaan uit een dwangsom of het sluiten van het pand voor een bepaalde periode, aldus een woordvoerster van de politie.