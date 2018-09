Jennifer Lawrence wil geen opvolger Hunger Games

"Ik zal er niet bij betrokken zijn", vertelt de actrice die momenteel nog in de bioscopen te zien is in de film The Hunger Games: Mockingjay - Part 2. "Ik denk dat het te vroeg is. Wat mij betreft moeten ze eerst de boel af laten koelen", aldus Jennifer Lawrence tegen Variety.

Het was de bedoeling dat het tweede deel van Mockingjay de afsluiter zou zijn van de reeks van vijf films, maar het succes ruikt naar meer. Daarom liet filmstudio Lionsgate pas weten dat er gekeken wordt naar nieuwe invalshoeken om door te gaan met de filmserie. De studio meldde dat de serie net als Harry Potter het potentieel heeft om 'maar door en door' te kunnen gaan.