Vier uur beeldhouwen en dan naar het ’opwarmhok’ Een Vermeer of Van Gogh uit ijs en sneeuw: een koud kunstje

Door Lieke Jongbloed Kopieer naar clipboard

Damian van der Velden ontwierp de ijssculpturenshow in Scheveningen en liet zich inspireren door meesterwerken van onder anderen Vermeer en Da Vinci. Ⓒ Rene Oudshoorn

Scheveningen - Een ijskoud kunstje in een tent op de boulevard van Scheveningen. Met een temperatuur van -5 graden wordt door speciale, uit de hele wereld afkomstige ’carvers’ de laatste hand gelegd aan 21 beelden gemaakt uit ijs en sneeuw. Vrijdag opent Art in ice; kunstwerken van Haagse parels zoals Panorama Mesdag of een werk van Escher. Maar ook een koddige Nijntje gemaakt uit sneeuw.