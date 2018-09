Costa Rica: oplossing Cubaanse vluchtelingen

In Costa Rica zitten naar schatting ongeveer 6.000 vluchtelingen vast. Zij proberen over land de Verenigde Staten te bereiken. Maar dat gaat momenteel lastig. Het aantal asielzoekers in Costa Rica is flink opgelopen nadat buurland Nicaragua, dat op de route naar de VS ligt, medio november de grens voor migranten sloot. Costa Rica hoopt nu dat Belize de grenzen opent, zodat de Cubanen hun reis naar de VS op die manier kunnen voortzetten. De landen zijn daarover in onderhandeling. Als Belize de grenzen opent, moeten de Cubanen via een luchtbrug naar het land gebracht worden aangezien Belize geen buurland is.

De golf vluchtelingen is vermoedelijk een reactie op de betere relatie die de VS en Cuba hebben. De Cubanen vrezen dat ze door de herstelde diplomatieke banden binnenkort niet meer zo gemakkelijk als voorheen een verblijfsvergunning voor de VS krijgen. Een speciale wet uit 1966, op basis waarvan Cubanen die illegaal het land binnenkomen zich toch kunnen vestigen in de VS, wordt mogelijk ingetrokken.