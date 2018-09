Zware explosie in Verviers

Brokstukken en glasscherven werden tientallen meters weggeslingerd. Voorbijgangers hielpen de bewoners van het zwaargehavende pand, dat dreigt in te storten. Ook gebouwen in de omgeving zijn beschadigd.

Begin dit jaar doodde de Belgische politie in Verviers bij een inval twee uit Syrië teruggekeerde jihadisten die aanslagen in België beraamden.

Berlijn

Bij een gasexplosie op een kerstmarkt in Berlijn zijn zondag drie licht gewonden gevallen. De knal dreef de autoriteiten onmiddellijk tot ontruiming van de hele markt. Er brak volgens plaatselijke media paniek uit omdat veel mensen bang zijn voor terroristische aanslagen. Maar volgens de politie ging er iets mis bij het verwisselen van een gastank in een marktraam. Het ongeluk was in de wijk Prenzlauer Berg in het noorden van het centrum van de Duitse hoofdstad.