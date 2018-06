Brand binnen ontstaan

Op het moment van de brand waren er geen mensen aanwezig. Niemand raakte gewond. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen zoals asbest of chloor. In het zwembad werd geen chloor opgeslagen. Ook een restaurant en een bowlingbaan gingen in vlammen op.

Volgens de directie van Landalpark, waarop het zwembad lag, hadden de gasten in de vakantiehuisjes weinig last van de rook. Een naburige woonwijk had meer last. Mensen in de buurt kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het bungalowpark blijft open voor publiek.