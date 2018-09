Auto rijdt in op politiebiker, agent schiet

De politiebiker was samen met een collega op een melding in de Friese stad afgekomen. Eenmaal ter plaatse reed uit het niets een auto met hoge snelheid op de agenten af. Eentje gaf de automobilist een stopteken. Die reed door en de wagen ramde de fiets van de agent, die zelf net op tijd kon wegduiken. De agent loste een schot, meldde de politie.

De automobilist stopte niet. Het voertuig werd in de buurt teruggevonden, zonder de bestuurder. Later is hij, een 25-jarige man uit Leeuwarden, aangehouden.

De agent raakte niet gewond. De andere politiebiker was op veilige afstand. Van de geramde fiets is weinig meer over. "Die is aan flarden", zei een politiewoordvoerder.