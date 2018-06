'Respect voor beslissing'

"Het siert haar dat zij het ambt van voorzitter niet wil belasten met de gevolgen van de conclusies die de commissie Oosting trekt in haar rapport. Uiteraard verwelkomen wij haar graag terug in de gelederen van onze fractie.”

Volgens CDA-fractieleider Buma speelt de voorzitter slechts een marginale rol in een veel grotere kwestie. "Het belangrijkste blijft het jarenlang niet ruimhartig en mogelijk zelfs onjuist informeren van de Kamer door het kabinet."

Gert-Jan Segers, fractieleider van de ChristenUnie: "Het is een pijnlijk besluit en een persoonlijk drama. Tegelijk staat dit besluit los van de kern van het rapport van de commissie-Oosting. Het debat woensdag zal, wat de ChristenUnie-fractie betreft, ook niet gaan over het optreden van de Kamervoorzitter, maar over de vraag of de Kamer juist is geïnformeerd en of de hoofdrolspelers de rechtsstaat iedere keer adequaat hebben gediend. Ik dank Anouchka van Miltenburg voor het werk dat zij de afgelopen drie jaar als Kamervoorzitter voor ons parlement verzette."

SGP-fractievoorzitter Van der Staaij heeft respect voor het besluit van Van Miltenburg: "Jammer dat het zo moest lopen."

Samsom (PvdA): "De PvdA respecteert het besluit van Anouchka van Miltenburg om af te treden als voorzitter van de Tweede Kamer. De PvdA heeft begrip voor haar afweging dat ze de functie van voorzitter niet langer wil belasten met de discussie rond de commissie-Oosting. We danken haar voor de inzet die zij de afgelopen jaren als Kamervoorzitter heeft getoond."

Ook PVV-leider Wilders laat weten het besluit van Van Miltenburg te respecteren.