Moesson dreigt Pakistan in oceaan te veranderen

Na acht weken onophoudelijke regen is de situatie in Pakistan „catastrofaal en apocalyptisch”, zegt minister van Klimaatverandering Sherry Rehman. „33 miljoen mensen zijn getroffen, waarvan een groot deel zich op plekken bevindt waar we ze niet kunnen bereiken.” Dat is zo’n 15 procent van de Pakistaanse bevolking van ruim 220 miljoen. Ook premier Shahbaz Sharif liet weten dat de omvang inmiddels vele malen groter is dan vooraf werd ingeschat. Overstromingen zijn in Pakistan vrijwel een jaarlijks terugkerend verschijnsel.

Meer dan honderd bruggen werden al door het wassende water verwoest. Ⓒ AFP

Volgens Rehman is er dit jaar sprake van een perfect storm. De rivier de Indus barst door de aanhoudende zware stortregens die in juni begonnen uit zijn voegen. Er is in heel Pakistan bijna drie keer zoveel regen gevallen dan het nationale gemiddelde in de afgelopen 30 jaar. Lokaal, zoals op plekken in de provincie Punjab, viel er soms wel bijna zes keer zoveel water uit de lucht. Tegelijkertijd is er een ongekende aanvoer van water door smeltende gletsjers in het noorden van het land, waarvan Pakistan er ruim zevenduizend heeft. De watermassa uit de bergen zakt nu langzaam richting het zuiden.

Tegen de tijd dat de moessonregens voorbij zijn, zou een derde van Pakistan onder water kunnen staan, zegt Rehman. Nu is het al zo dat helikopterpiloten in het zuiden moeite hebben met het vinden van droge plekken om hulpgoederen af te werpen. Dammen kunnen vaak de waterdruk niet meer aan en noodtenten kunnen niet worden opgezet omdat de grond zo nat is. Het water is bovendien vaak ijskoud, wat de reddingswerkzaamheden bemoeilijkt.

Inwoners zijn met hun huisraad op de vlucht voor het water. Ⓒ REUTERS

Het Pakistaanse nationale rampen-agentschap (NDMA) liet maandag weten dat het dodental inmiddels boven de duizend ligt en dat er de komende tijd voor veel meer slachtoffers te vrezen valt. Meer dan drieduizend kilometer aan wegen is verwoest en meer dan honderd bruggen zijn weggespoeld. Bovendien is twee miljoen hectare aan landbouwgrond aangetast door het water.