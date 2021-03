Sterrenonthaal voor Tilburgse kiezers

Mensen worden na het stemmen als artiest in het zonnetje gezet bij het stembureau in Poppodium 013. Ⓒ ANP

TILBURG - Op de plek waar muzikale grootheden als Robbie Williams en The Black Keys hun opwachting maakten, is dezer dagen een stembureau gevestigd. Poppodium 013 wilde zich daarmee met name richten op jongeren, maar in de praktijk weten ook veel ouderen de weg naar de Tilburgse poptempel te vinden. Na het stemmen lopen de kiezers een speciale backstage-route die eindigt met applaus, muziek en een fotomoment op het grote podium.