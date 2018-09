Regelwaanzin

Veelgehoorde opmerking in de talloze reacties die binnenkwamen: hoe zit het dan met al die Oostblokkers die hier tijdelijk wonen en werken? Die rijden ook met bij voorbeeld een Pools kenteken, worden ze hier dan ook opgewacht door een woeste Nederlandse fiscus die ze terug de grens over jaagt?

Om dat goed te beantwoorden moet ik opnieuw even de situatie schetsen: een gepensioneerde Nederlander bezit een tweede huis in Frankrijk, verblijft daar een groot deel van zijn tijd en heeft ter plekke een charmante Franse 'voiture' aangeschaft. Hiermee wil hij af en toe familiebezoeken in Nederland afleggen.

Grens

Omdat hij de Nederlandse pappenheimers bij de fiscus wel kent, heeft hij eerst netjes uitgezocht hoe hij daarover in Nederland belasting zou moeten betalen. Tot zijn verbijstering kwam hij erachter dat hij zijn auto bij de grens moet laten staan; alleen met een gehuurde, geleasede of geleende buitenlandse auto mag je als Nederlander maximaal twee weken over de Nederlandse wegen rijden. Dit heeft te maken met het feit dat er hier te lande geen belasting over is betaald.

Dat begrijpt de Nederlandse gepensioneerde, maar hij wil graag in de gelegenheid worden gesteld er hier in Nederland ook (deels) belasting over te betalen. Dat blijkt echter onmogelijk. En met deze situatieschets is gelijk de eerste vraag betreffende de Oostblokkers beantwoord; bij hen betreft het buitenlanders met een buitenlandse auto, in dit geval is het een Nederlander met een Franse auto. Het gaat er dus om in welk land je bent ingeschreven oftewel resideert.

Verwarring

Over deze maatregel bestaat ontzettend veel verwarring, zo las ik wel terug in de berg reacties; ook in Spanje wonende Nederlanders roerden zich. Zo bestaat bij velen het idee dat je toch twee weken per jaar in Nederland mag rondrijden in je buitenlandse mobiel. ,,Zelfs als je helemaal fout bent word je altijd in de gelegenheid gesteld om alsnog de verontschuldigde belasting te betalen", meent Theo Koenders.

Dit wordt weer tegengesproken door anderen. En A. de Leeuw (ik zet zijn woonplaats er maar niet bij) zegt jááárenlang in Frankrijk gewoond te hebben waarbij hij met zijn Franse auto vele ritjes richting La Hollande heeft gemaakt. ,,Echter nooit gecontroleerd." Maar ja, als je toch in de kraag wordt gevat ben je financieel flink de pineut.

Spanje

Henk Altena, al jaren woonachtig in Spanje, heeft het allemaal precies uitgezocht en legt het duidelijk uit: ,,Een Nederlander met een tweede huis in een andere EU land mag met een aldaar geregistreerd voertuig niet in Nederland rijden. Dit geldt trouwens voor alle EU landen, dus toch één Europa!"

Henk raadt de Nederlandse pensionado daarom aan zich in Frankrijk in te schrijven: ,,Ik ben zelf in Spanje ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Mijn rijbewijs is omgezet naar Spaans model en ik mag gewoon met mijn Spaanse auto in Nederland rijden." Hij noemt ook nadelen op van deze constructie: "Waarom moet ik mij als Spaans ingezetene in Nederland tegen ziektekosten verzekeren? Een lokale verzekering is aanzienlijk beter én goedkoper. En als Spaans ingezetene kan ik mijn vaste lasten niet van een Nederlandse bankrekening laten afboeken. Heel vreemd!"

In ieder geval raadt Henk iedereen die van plan is een tweede huis in het buitenland te kopen, zich bijzonder goed voor te bereiden: ,,Via de site van de Belastingdienst en mij is de serie 'Wonen en Werken in…' van P. L. Gillissen prima bevallen.

Handige Lezers

Dan is daar de categorie Handige Lezers (echt, ik ben elke week onder de indruk van de oplossingen die voor soms heel ingewikkelde problemen worden aangedragen). H. Ruijter de Wildt adviseert om een oudere Nederlandse auto mee naar het buitenland te nemen en in bij voorbeeld Frankrijk een nieuw kenteken aan te vragen. Bij terugkomst in Nederland kan met een kopie van het oude kentekenbewijs worden bewezen dat er in Nederland voorheen BPM en BTW is betaald. ,,Het is in Frankrijk gemakkelijk een auto te importeren en dus een Frans kenteken te verkrijgen."

Adri Schut, gedeeltelijk woonachtig in Spanje, heeft het helemaal ingenieus uitgedacht. Met een geleende of gehuurde buitenlandse auto mag je als Nederlander immers wel twee weken vrij in ons land rondrijden: ,,Ik leen de Spaanse auto, die op mijn naam staat, nu uit aan mijn vrouw." Een krankzinnige situatie, meent Schut, en hij wenst de pensionado die deze zaak aanhangig heeft gemaakt veel succes én sterkte.

De pensionado in kwestie is inmiddels met de Europese Commissie in de weer. Adviseur Maria-Elena Scoppio liet weten dat er inmiddels in België een rechtszaak rond een soortgelijke kwestie speelt. Oftewel: wordt vervolgd!