Bewoners 22 woningen nog niet terug naar huis na brand Vlissingen

VLISSINGEN - De bewoners van 22 woningen in Vlissingen kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Zij werden donderdag geëvacueerd nadat er een explosie en daarna een brand plaatsvond in één van de flatwoningen aan de Hogeweg. Woningcorporatie L’Escaut meldt vrijdagochtend dat ze nog bezig is met het evalueren van de veiligheid van de huizen.