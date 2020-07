Bewoners 22 woningen pas na weekend naar huis na brand Vlissingen

Ⓒ Provicom

VLISSINGEN - De bewoners van 22 woningen in Vlissingen kunnen waarschijnlijk pas na het weekend weer terug naar huis. Zij werden donderdag geëvacueerd nadat er een explosie was geweest en daarna brand was uitgebroken in een van de flatwoningen aan de Hogeweg. Woningcorporatie L’Escaut meldt vrijdag dat eerst het politieonderzoek moet worden afgerond voordat kan worden vastgesteld of de huizen veilig zijn en eventuele schade moet worden hersteld.