Rijles tegen betaling in natura gewoon legaal

Het principe van een ‘ritje voor een ritje’ is volgens de twee ministers niet strafbaar omdat er geen sprake is van prostitutie, al noemen ze het wel onwenselijk. Zo valt te lezen in de brief met daarin de beantwoording van kamervragen over ruilprostitutie bij rijscholen. Bij minderjarigen is er wel sprake van ontucht en dat is strafbaar, maar bij meerderjarigen is dat niet van toepassing.

“Het gaat niet om het aanbieden van seksuele handelingen tegen betaling, maar om het aanbieden van een rijles”, stelt Van der Steur. “Het is daarbij van belang dat het initiatief bij de rijinstructeur ligt en zich richt op het aanbieden van een rijles. De betaling wordt voldaan door seksuele handelingen. Bij prostitutie wordt op initiatief van een prostitué een seksuele handeling aangeboden, in ruil voor een betaling.”