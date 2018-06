Turkije 'reorganiseert' militair kamp Irak

Het kantoor van de Turkse minister-president zei in de verklaring dat overeenstemming is bereikt "om te werken aan het creëren van mechanismen om de samenwerking met de Iraakse regering in veiligheidsvraagstukken te verdiepen". Turkije maakte niet duidelijk wat de 'reorganisatie' zou inhouden.

Maar Turkije zal zijn manschappen niet terugtrekken, aldus premier Tayyip Erdogan later in een toelichting. De ingezette militairen zijn geen gevechtseenheden, maar gestuurd om militairen te beschermen die Iraakse en Koerdische manschappen trainen, zei hij. Turkije is "vastbesloten" de opleiding voort te zetten, voegde hij eraan toe.

Kennelijk is Irak niet tevreden met de Turkse mededelingen. De Iraakse premier Haider al-Abadi liet weten een formele klacht in te dienen bij de VN-Veiligheidsraad over 'een inval van Turkse troepen in het noorden van het land'. Abadi vraagt daarin dat Turkije zijn troepen onmiddellijk terugtrekt uit Irak. De inzet van enige honderden manschappen daar is volgens Irak gebeurd zonder informeren of coördineren met de regering in Bagdad.

De Turkse minister-president Ahmet Davutoglu deed de troepenverplaatsing afgelopen weekend nog af als een routinezaak. Hij verklaarde dat de Turkse strijdkrachten al bijna een jaar geleden een kampement in de buurt van Mosul hadden opgezet in samenwerking met de Iraakse autoriteiten. Volgens hem was het kamp opgezet op verzoek van de gouverneur van Mosul en in coördinatie met het Iraakse ministerie van Defensie.