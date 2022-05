Jetten: tarief warmtenet niet voor de winter los van gasprijs

„De planning was eerst nog veel later”, stelt de minister. „Ik heb meteen na mijn aantreden gevraagd hoe we de wet kunnen versnellen.” Volgens hem is er een „heel groot team bijna dag en nacht” aan het werk om het voorstel af te ronden.

Mensen die zijn aangesloten op het warmtenet zijn normaal gesproken zelf niet aangesloten op gas, maar gebruiken bijvoorbeeld overtollige energie uit fabrieken. Toch viel ook hun rekening hoger uit als gevolg van de koppeling aan de gasprijzen. Dat is extra wrang, omdat deze huishoudens niet kunnen overstappen op een andere warmtebron, erkent Jetten. „Daarom ben ik blij dat de ACM er bovenop zit om vast te stellen of het een reële prijs is. Als dat niet zo is, grijpt de ACM nu al in.”

De nieuwe wet moet nog verschillende stappen door voor die van kracht kan worden. Zo moet ook de Raad van State zich erover buigen. Het is praktisch niet mogelijk om dat proces zodanig te versnellen dat de koppeling al in 2022 losgelaten kan worden, liet het ministerie weten. Jetten zegt dat de wet „behoorlijk dik” is en bovendien „in één keer goed” moet.