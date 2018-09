'Onvergeeflijk internet'

Sija van Geijn schrijft:

"Dat god alles zag, vond ik best een enge gedachte, want niet alles wat ik deed was voor andermans oren en ogen bestemd." Gelukkig voor mevrouw Van Geijn bestond er de biecht. "Bij oprecht berouw was alles weer vergeven en vergeten en kon je met een schone lei beginnen."

Helaas is dat bij het internet anders. "Eén foute foto of tekst op Facebook of Instagram en het zal je tot in lengte van dagen worden nagedragen. Bij elke sollicitatie, een nieuwe relatie of aanvraag bewijs van goed gedrag komt het foutje tevoorschijn. Vergeven en vergeten is er niet bij.

Ik snap dat we niet meer zonder internet kunnen, maar ik wil er toch op wijzen hoe wreed het kan zijn met zijn oneindige geheugen."

Vindt u het internet ook wreed met zijn oneindige geheugen? laat het ons weten in een reactie.