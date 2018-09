Uitslag Stelling: ’Alles blijft zoals het was’

Het oordeel van de commissie-Oosting was hard en duidelijk: de deal tussen voormalig officier van justitie Fred Teeven en drugscrimineel Cees H. had nooit gesloten mogen worden. Ook andere VVD-prominenten kregen er van langs, zoals oud-minister Ivo Opstelten en Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg.

De meerderheid is te spreken over het werk dat de commissie heeft verricht. „Een goed onderzoek dat aantoont dat er nogal wat mis is met de wetgevende en uitvoerende macht in dit land”, zegt een van hen. Maar, vindt een ander, „zonde van het geld, want iedereen blijft op zijn plek zitten, want zij staan boven de wet en hebben altijd gelijk.”

Een kleine 30 procent is ontevreden over het onderzoek. „De cruciale vragen zijn niet gesteld, in ieder geval niet beantwoord”, meent een respondent. Een ander zegt: „Mosterd na de maaltijd en geen inzicht in de werkelijke deal.”

Teeven en Opstelten stapten in verband met de affaire in maart dit jaar op, maar de meeste respondenten zijn van mening dat het onderzoek desalniettemin zin heeft gehad. „Het is nu aan de Tweede Kamer en het ministerie om duidelijke afspraken te maken hoe het in de toekomst wel moet en wie er verantwoordelijk is. Mea culpa’s zijn voor de bühne”, luidt een reactie.

Ruim driekwart vindt dat Teeven niet langer kan aanblijven als Kamerlid nu gebleken is dat hij destijds de top van het OM niet op de hoogte heeft gebracht van belangrijke details van de schikking met Cees H. „Een schandalige zaak”, briest iemand. „En Teeven denkt nog steeds naar eer en geweten te hebben gehandeld? Weg met die man.” Sommigen nemen het voor hem op: „Teeven heeft destijds juist gehandeld en achteraf kletsen is makkelijk”.

Nog steeds is niet duidelijk wat de deal van Teeven met Cees H. aan tegeninformatie heeft opgeleverd. Bijna niemand denkt dat ’de echte waarheid’ hierover ooit boven water komt. Een enkeling zegt: „En dat is maar goed ook.” Een ander: „Het OM sluit deals en daar moeten anderen zich niet mee bemoeien. Nu heeft een buitenstaander een theoretisch onderzoek gedaan waar iedereen iets van mag vinden. Schadelijk voor de criminaliteitsbestrijding.”

Dat Van Miltenburg destijds een anonieme brief van een klokkenluider blijkt te hebben vernietigd, bewijst volgens een kleine 90 procent dat ze ongeschikt is als Tweede Kamervoorzitter.

Ook premier Rutte ligt onder vuur. Hij verdedigde eerder de Teevendeal en moet zich volgende week verantwoorden in de Kamer. Zestig procent verwacht dat hij er mee wegkomt. „Misschien wordt Van Miltenburg geofferd”, werpt iemand op.

De meesten zien het niet gebeuren dat er koppen gaan rollen. „Hoezo en wanneer gebeurt zoiets”, reageert er een boos. „Doofpot en ’de mantel der liefde’ zijn politieke steekwoorden geworden. Snel nieuwe verkiezingen.”

De affaire heeft de VVD veel schade toegebracht, is de algemene conclusie. „Dit gaat ze stemmen kosten. De partij heeft er een zootje van gemaakt. Na 40 jaar VVD zoek ik het nu ergens anders. Genoeg is genoeg!”