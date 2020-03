Koning: excuses zijn niets nieuws

Excuses voor Nederlandse ’geweldsontsporingen’ sinds de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring zijn evenwel nimmer gemaakt.

Willem-Alexander heeft geen woordelijke reactie gehad van president Joko Widodo op de excuses. Wel meende hij te signaleren dat het Indonesische staatshoofd er mee in zijn nopjes zou zijn geweest en het gebaar waardeerde.

Dat de excuses in delen van de Indische gemeenschap slecht zijn gevallen, zegt de koning zich te realiseren. Toen hij de woorden dinsdag uitsprak vermeldde hij er niet voor niets bij dat de kwestie nog steeds gevoelig ligt bij veel mensen. Toch vond hij het ’een mooi rond verhaal’, dat ’in goed overleg met de minister (Blok, red.) is opgesteld.’

De koning zei verder dat alle veteranen hem dierbaar zijn. Hij hoopt dat Indië-veteranen die overwegen om hun koninklijke onderscheiding terug te geven, dat niet doen. De vorst benadrukte dat deze ’helden’ hun onderscheiding hebben verdiend en hem met trots moeten dragen.

Máxima over corona in Nederland: „Onze kinderen zijn daar”

Koningin Máxima gaf aan dat het ’raar’ is om in Indonesië te zijn nu het coronavirus voortwoekert in Nederland. „Onze kinderen zijn daar.” Het koninklijk paar stak de loftrompet over het RIVM. Medische hulpverleners verdienen volgens Willem-Alexander ’een hart onder de riem’.

Het staatsbezoek is donderdag beëindigd. Het is ingekort vanwege een dodelijk bootongeval op Kalimantan. Daar waren mensen bezig om het bezoek van het koninklijk paar voor te bereiden. Zeven mensen kwamen om.