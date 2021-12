Minder winkelleegstand in Utrecht ondanks lockdowns

Voor corona stonden zo’n 28 panden leeg in het centrum; dat liep op naar 48. Dat aantal is gedaald naar 25 op dit moment.

De meeste leegstand is aan de Lange Elisabethstraat, Bakkerstraat en Steenweg. Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken): „De crisis duurt nu al bijna twee jaar. In het regeerakkoord staat dat lokale overheden aan de slag moeten gaan om leegstand tegen te gaan en de samenwerking tussen retail, horeca en cultuur moet worden gestimuleerd. Dat doen wij in Utrecht dus al. Wij willen leegstand van winkelpanden voorkomen, zeker als de coronamaatregelen weer worden versoepeld.”

Een half jaar geleden werd besloten om actief op zoek te gaan naar pop-up concepten, culturele instellingen en beginnende ondernemers om de lege panden tijdelijk te vullen. Centrummanagement Utrecht en de Vereniging van Commercieel Onroerend goed eigenaren Centrum Utrecht (VCOC) werken daar actief aan mee. Centrummanager Jeroen Roose-van Leijden: „We zien dat verschillende ondernemers die nu tijdelijk huren, vaak al wel een sterke webshop online hebben. Ze maken bewust de keuze voor een fysieke winkel in Utrecht-Centrum vanwege de sfeer en de vibe. We zien dat het binnen het project Morgen Mooier Maken ook lukt om ondernemers die tijdelijk huren, over te halen om ook een langdurig huurcontract aan te gaan.”

Levendigheid

Om de winkeliers een hart onder de riem te steken tijdens deze lockdown is deze week de site HaalUtrechtInHuis.nl gestart. Hier zijn alle Utrechtse ondernemers binnen retail, horeca en cultuur die meedoen aan click&collect (waar je kunt afhalen) of die digitaal cultureel aanbod hebben, verzameld.

De leegstand komt niet alleen door corona, maar mogelijk ook door de huurprijzen die steeds hoger worden. De gemeente gaat daar niet over, maar de VCOC en het Centrummanagement merken wel dat de huurprijzen inmiddels dalen met uitschieters tot zestig procent minder huur. Zomaar de huurprijs verlagen is echter vaak geen optie gezien de financieringsafspraken met de bank of de boekwaarde van een pand op de balans.

Er is wel meer ruimte om de huur op de begane grond te verlagen, wanneer het pand meer gaat opleveren omdat door transformatie van lege bovenruimtes naar appartementen of kamerhuur ook de bovenverdieping geld opbrengt. Voor de stad heeft dit als voordeel dat er meer woningen komen, meer levendigheid in de binnenstad komt, maar ook meer veiligheid door ’extra ogen in de stad’, ook na de winkelsluitingstijden. Bij de gemeente zijn nu tien transformatieplannen van vastgoedeigenaren bekend, dit komt neer op ongeveer tachtig potentiële appartementen boven winkels.

Het project Morgen Mooier Maken wordt komend jaar verlengd.