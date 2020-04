Nederlandse volkszanger gezien als megabesmetter Oostenrijk

Rob Ronalds tijdens een optreden op Dutch Valley in 2015. Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

GERLOS - De Oostenrijkse gezondheidsautoriteiten hebben de Nederlandse volkszanger Rob Ronalds aangewezen als meesterverspreider van het coronavirus. De 54-jarige Amsterdammer had in maart optredens in de populaire wintersportplaatsen Sölden, Gerlos en Westendorf.