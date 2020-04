Verdriet bij Nederlandse volkszanger met corona: ’Ik vroeg vaak om een test’

Rob Ronalds tijdens een optreden op Dutch Valley in 2015. Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

GERLOS - Volkszanger Rob Ronalds is er „helemaal kapot van”, dat de Bezirkshauptmannschaft, de federale gezondheidsorganisatie van Oostenrijk, hem afschildert als megabesmetter van Corona. „Ik ben dertig jaar artiest en ik treed 24 jaar op in Oostenrijk. Ineens maken ze me hier zwart via de media. Mijn goede naam wordt te grabbel gegooid.”