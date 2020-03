Zeker dertig tips over moord ’horlogeman’ Bas Vijzelaar

Nick ’Mike’ B. uit Ouderkerk aan de Amstel werd maandag opgepakt. Hij had in de week voorafgaand aan de moord op Vijzelaar meermalen contact over de verkoop van dure horloges en ontmoette hem ook. Of B. ook op de fatale vrijdagavond fysiek contact had met Vijzelaar is niet duidelijk

De politie houdt er sterk rekening mee dat twee mannen vrijdagavond betrokken waren bij de moord op Vijzelaar. De politie vond zijn lichaam en auto in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen na een tip van een voorbijganger. Die stuitte op bloed, een telefoon en glas in het gras. Vijzelaar was toen al als vermist opgegeven.

De uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond heeft zo’n dertig tips opgeleverd. Daar zitten volgens de politie veel bruikbare tips tussen.