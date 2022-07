Premium Het beste van De Telegraaf

Klassiek mirakel Overijsselse wijngaard Wijnboer Wilma draait Bach en Vivaldi voor haar druiven: ’Planten leven en voelen!’

Door Marie-Thérèse Roosendaal

Balkbrug - Begonnen ze hier, op de grens van Overijssel en Drenthe, bijna twintig jaar geleden met een wijngaard, keken belendende boeren of ze water zagen branden. ’Hier in Balkbrug!? Op de Limburgse heuvels, soit, maar op het platteland in het noorden… Van lotje getikt, die Huismannetjes, waarom hielden ze het niet gewoon op koeien!’