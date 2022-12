Premium Het beste van De Telegraaf

Friese meesteroplichter (23) opgepakt na internationale klopjacht: ’Uiterst manipulatief’

Door John van den Heuvel en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Lange tijd speelde Julian H. uit Friesland een bizar kat-en-muisspel met politie en justitie. Nu is hij, na een internationale klopjacht, opgepakt in Denemarken voor het terroriseren van de communicatie van de politie en oplichting. „Hij beschikt over veel geld, is ongelooflijk slim, gewiekst en uiterst manipulatief.”