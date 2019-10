Britten gaan op 12 december naar de stembus

De derde en definitieve lezing van het betreffende wetsvoorstel kreeg de steun van 438 parlementariërs. Twintig leden van het Lagerhuis stemden tegen.

In de aanloop naar de stemming over de derde lezing van het voorstel voor vervroegde verkiezingen behandelde het Lagerhuis een aantal amendementen. Vicevoorzitter van het Lagerhuis Lindsay Hoyle selecteerde daarvoor een amendement voor het houden van de verkiezingen op 9 december. Dit amendement is ingediend door voorman Jeremy Corbyn van oppositiepartij Labour. De Conservatieve premier Boris Johnson had zelf 12 december als datum voor vervroegde verkiezingen geprikt. Ook twee andere oppositiepartijen, de Schotse SNP en Lib Dem, hebben een voorkeur voor 9 december.

Labour, SNP en Lib Dem hadden zich ook uitgesproken voor het geven van kiesrecht aan EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen en aan 16- en 17-jarigen. Die onderwerpen zijn echter niet geselecteerd voor de lijst van amendementen bij het wetsvoorstel over vervroegde verkiezingen.