Historische schepen liggen afgemeerd aan de kades en zowel op de schepen zelf als op de kades is van alles te zien en te doen. Op de schepen zijn er intieme concerten, exposities en voorstellingen en op de wal proeverijen, een kerstmarkt en kinderactiviteiten.

Dit jaar trekt WinterWelVaart de provincie in. Zo meren de historische schepen op 12 december aan in Appingedam en Zoutkamp en op 19 december in Sappemeer.

Kijk voor het hele programma op: www.winterwelvaart.nl