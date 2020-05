Justitie achter ’sjoemelthuiszorg’ Rotterdam aan

De NZa zag dat de declaraties van Naborgh afweken van andere thuiszorgorganisaties en deed daarom verder onderzoek. De toezichthouder bekeek de administratie en sprak met cliënten en werknemers.

Vanwege het mogelijke gesjoemel moest Naborgh vorig jaar al stoppen met het aanbieden van zorg. Onderzoeksplatforms Follow The Money, Pointer en Reporter Radio meldden vorig jaar dat Naborgh hoge winstmarges boekte en dat de eigenares het geld in eigen zak stak. Naborgh probeerde met een kort geding om uitzending te voorkomen, maar verloor die zaak.

Verpleegster wordt miljonair, maar valt nu van sokkel

Het bedrijf werd in 2015 opgericht door Shanna Naborgh. ’Binnen no-time is de dan 25-jarige verpleegkundige miljonair’, schreef Pointer. Haar bedrijf maakt ongeveer veertig procent winst en de oprichtster krijgt een winstuitkering van 1 miljoen euro. Een paar procent winst is gangbaar.

De organisatie zou onder meer zorg declareren die het niet gaf.