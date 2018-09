Wat verandert er komend jaar?

Verwijzing sportarts

Sporters die door hun huisarts naar een sportarts worden verwezen, krijgen vanaf 1 januari 2016 de kosten vergoed via hun basisverzekering. Sinds 1 juli 2014 is sportgeneeskunde officieel erkend als medisch specialisme. Vanaf 1 januari a.s. hebben de zorgverzekeraars diagnostiek en behandeling van blessures en andere sportgerelateerde aandoeningen in het basispakket van hun verzekering opgenomen.

Hoortoestellen

De verplichte eigen bijdrage van 25 procent voor hoortoestellen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar verdwijnt. Volwassenen krijgen een hoortoestel voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering. Voorwaarde is dat u een voorschrift heeft van een KNO-arts of een audiologisch centrum.

Hepatitis C

Twee geneesmiddelen tegen chronische hepatitis V worden sinds 1 oktober vanuit het basispakket vergoed.

Voorwaardelijk toegelaten

Een medicijn tegen de auto-immuunziekte SLE en een behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom zijn voorwaardelijn toegelaten in het basispakket. Dit geldt eveneens voor een PTED-behandeling bij een rughernia en een autologe vettransplantatie bij een borstreconstructie.

Reizen buiten Europa

Dé grote verandering in het basispakket vindt pas in 2017 plaats en heeft betrekking op medische behandelingen buiten Europa. Vanaf 1 januari 2017 behoren zorgkosten die u in geval van tijdelijk verblijf buiten Europa maakt, niet meer tot het basispakket. Dit moet u zelf regelen met een aanvullende verzekering of een reisverzekering.

