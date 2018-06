Waarom overstappen?

De belangrijkste reden om over te stappen van zorgverzekering is voor velen de hoogte van de premie. Hoewel de dekking van de basisverzekering dezelfde is bij elke verzekeraar, kan de premie fors verschillen. Dit geldt ook voor de aanvullende pakketten. Vaak ook kunt u aanspraak maken op een (eenmalige) overstapkorting en/of een collectiviteitskorting via uw werkgever (of die van uw partner). Het is de kunst om uit het brede aanbod een zorgverzekering te kiezen die bij u past.

Zorgverzekeraars kennen een acceptatieplicht voor de basisverzekering. U mag dus niet worden geweigerd. Dit geldt echter niet voor een aanvullende verzekering of tandartsverzekering. In dat geval kan de verzekeraar een medische acceptatie of een tandartsverklaring vragen.

U bent overigens niet verplicht om de basisverzekering en een aanvullend pakket bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Vaak betaalt u een administratieve opslag, waardoor de premie soms toch hoger uitvalt. Zoek dit goed uit!

Opzeggen

Overstappen is in principe mogelijk tot 1 januari van het volgende jaar, uiterlijk dus tot en met 23.59 uur op 31 december. Dankzij de overstapservice die alle zorgverzekeraars in Nederland aanbieden, zorgt de nieuwe zorgverzekeraar ervoor dat uw oude zorgverzekering (en eventuele aanvullende verzekeringen) per 1 januari worden opgezegd en dat uw nieuwe zorgverzekering per die datum ingaat. U kunt echter ook uw verzekering opzeggen zonder nieuwe verzekering op zak.

Premieachterstand

Als u er nog niet uit bent naar welke zorgverzekeraar uw voorkeur uitgaat, heeft u nog tot 1 februari de tijd om uw keuze te bepalen. Voorwaarde is wel dat u uw oude zorgverzekering vóór 1 januari zelf opzegt. Soms is overstappen of een nieuwe zorgverzekering afsluiten niet mogelijk, bijvoorbeeld bij een premieachterstand of als u in de gevangenis zit. U heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen (dit heet: koop op afstand) bij overstap naar een andere zorgverzekeraar. Binnen deze termijn mag u zonder opgaaf van reden uw aanmelding annuleren. De verzekeraar mag ook geen kosten in rekening brengen.

