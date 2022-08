Nederlandse paraglider gewond na raken stroomleiding Oostenrijk

Het ongeval gebeurde donderdag in Greifenburg, een gemeente in het zuiden van het Alpenland. De toerist zag de hoogspanningskabel mogelijk over het hoofd doordat hij was verblind door de zon. De Nederlander kreeg ter plekke medische hulp en is daarna naar een ziekenhuis in Graz gevlogen. Zijn toestand wordt omschreven als stabiel. De Nederlander zou niet in levensgevaar zijn. Het ongeval leidde in de omgeving tot stroomuitval.