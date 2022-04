Gronings onderzoek: kernenergie goedkoper dan zon en wind

„Voor de maatschappij is het veel goedkoper om enkele kerncentrales te bouwen dan als overheid alleen nieuwe opwek uit wind en zon te blijven stimuleren”, zegt hoogleraar energie & economie Machiel Mulder. Mulder, Arjen Veenstra en Xinyu Li zijn de auteurs van de Groningse studie.

In het onderzoek keken zij naar de kosten van kernenergie in een situatie waarin stroom uit windturbines en zonnepanelen al een aanzienlijk deel van de nationale elektriciteitsproductie beslaat, zoals in Nederland het geval is.

24 uur per dag stroom

Kerncentrales zijn niet goedkoop, maar ze kunnen wel 24 uur per dag stroom leveren, in tegenstelling tot de weersafhankelijke wind- en zonneparken. Dat betekent dat investeerders in kernenergie ook profiteren van de hoge prijzen voor stroom als er nauwelijks wind of zonneschijn is.

Mulder: „Hoewel ook investeerders in kerncentrales subsidie nodig hebben om de investering winstgevend te maken, is de subsidie die ze nodig hebben (per eenheid stroom), aanzienlijk lager dan wat investeerders in hernieuwbare technologieën – en met name zonne-energie – nodig hebben.” Voor de belastingbetaler is een keuze voor kernenergie dus goedkoper.

Juist in de huidige situatie, waarin gasprijzen hoog zijn, zijn kerncentrales in staat om van die hoge gas- en stroomprijs te profiteren. Wind en zon doen dat niet, omdat als het eenmaal waait en de zon schijnt, de stroomprijzen gelijk snel dalen. „Het betekent dat hoewel energie uit wind en zon steeds goedkoper wordt, deze bronnen ook steeds subsidie nodig blijven hebben om te draaien.”

’Kleine renaissance’

VVD-Kamerlid Silvio Erkens reageert instemmend op de uitkomsten. „Kernenergie maakt in Europa een echte opleving door, een kleine renaissance. Goed om wetenschappelijk bevestigd te zien worden dat kernenergie de energietransitie goedkoper maakt. Het maakt ons ook onafhankelijker op energiegebied. Het kabinet moet haast maken met kernenergie.”

Professor Mulder hoopt dat de resultaten uit het onderzoek politici en beleidsmakers helpt om de juiste keuzes te maken voor een betaalbaar nieuw en CO2-vrij energiesysteem. „Het gaat om de mix. Wind en zon zijn prachtig, maar kernenergie is voor de betaalbaarheid verstandig als aanvulling.”