Laatste hulp voor mitella-shirt

Er zal nog hier en daar wat moeten worden geschaafd aan het eerste prototype, maar volgens het 17-jarige duo uit Broek op Waterland loopt alles op rolletjes.

'Frisse blik'

Het T-shirt met een afritsbare mitella dat ze bedachten biedt meer draagcomfort dan een gewone mitella en precies daarom riep organisator en zorgverzekeraar ONVZ het idee van Nienke en Christi vorig jaar uit tot het Beste Zorgidee van Nederland. Het tweetal kreeg de meeste van de ruim 7300 publieksstemmen. „Ze kijken met een frisse blik naar een vertrouwd medisch hulpmiddel”, luidde het juryrapport.

Met de 10.000 euro die de meiden ontvingen zijn de twee druk aan het investeren. „Het lijkt ons super om het idee uiteindelijk echt op de markt te brengen. Stel je ziet iemand ooit lopen met jouw mitella-shirt, hoe gaaf is dat!”

Er moeten nog wel ’even’ een paar opleidingen worden afgerond, Nienke zit in 4 havo en Christi in vwo-6, dus het regelwerk besteden de meiden vooralsnog uit. „De creatieve kant, zoals het ontwerpen van de T-shirts, nemen we wel voor onze rekening. We richten ons nu vooral op kinderen, dan kun je meer met kleurtjes doen. Hartstikke leuk!”

Medicijnverspilling

Hoe het voelt om succes te hebben met je eigen zorgidee weet ook apothekersassistente Anja Vissers. In 2011 won ze de verkiezing voor het Beste Zorgidee met haar plan tegen medicijnverspilling. „Honderden miljoenen euro’s aan medicijnen belanden jaarlijks in de prullenbak omdat je als apotheker niet met zekerheid kunt zeggen of iemand teruggebrachte medicijnen correct heeft bewaard. Te idioot voor woorden"", vindt Vissers.

Ze kwam naar eigen zeggen op een ’supersimpel idee’: seal de medicijnen gewoon in een speciaal zakje met temperatuurchip, zodat je kunt meten of ze juist zijn bewaard en medicatie weer kan worden hergebruikt.

Het klinkt zo mooi, maar dat de titel ’Beste Zorgidee’ en een flinke geldprijs geen garantie is voor succes, heeft Vissers aan den lijve ondervonden. Stad en land reisde ze af om haar idee aan de man te brengen, steun te vergaren van de politiek, sealzakjes te zoeken en de perfecte temperatuurchip te vinden. Nu, drie jaar later, worden de resultaten van de eerste pilot in tien ziekenhuisapotheken bekeken door een wetenschappelijk team.

Mochten de resultaten van de pilot positief uitpakken, kan de apothekersassistente in ieder geval rekenen op de steun van minister Schippers (Volksgezondheid). In een antwoord op de vraag van Kamerleden of de minister het idee van Vissers zou willen faciliteren, zei ze ’het geweldig te vinden dat er zo goed is meegedacht met de mogelijkheden om het beter te doen’.

Wat is uw idee?

