Vragen over Dieselgate? Stel ze!

Hans Dieter Pötsch, bestuursvoorzitter van Volkswagen AG, en Matthias Müller, topman van Volkswagen AG, doen morgen een boekje open over de huidige situatie van het concern én over de kwesties. Autovisie-journalist Olof van Joolen is morgen aanwezig tijdens de persconferentie in Wolfsburg, de thuisbasis van Volkswagen. Op deze website vindt u morgenvroeg een live twitterfeed waarin u alle tweets van Olof kunt volgen.

Heeft u graag dat wij uw vragen beantwoorden? Stel ze dan hieronder!