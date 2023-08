Meer dan duizend mensen geëvacueerd na bosbranden in Portugal

Lissabon - Zo’n 1400 mensen moesten geëvacueerd worden vanwege de felle bosbranden in Portugal. Honderen brandweerlieden zijn druk met het bestrijden van het vuur in de regio Alentejo. De brand brak uit in de omgeving van Odemira, een klein kuststadje waar ook veel buitenlanders verblijven.

Met man en macht vecht iedereen in de Alentejo tegen het vuur. Ⓒ ANP