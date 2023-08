Meer dan duizend mensen geëvacueerd na bosbranden in Portugal

Bent u in Portugal en heeft u last van de gevolgen van de bosbranden daar? Wij horen graag van u. U kunt ons bereiken via de tiplijn.

Het vuur verspreidt zich langzaam richting de Algarve, waar jaarlijks vele toeristen naartoe gaan. De hoge temperaturen en de stevige wind maakt het lastig om de branden te bestrijden, zo stellen Portugese media. Meerdere dorpjes en resorts in de regio Alentejo zijn inmiddels verlaten.