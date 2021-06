Flatgebouw ingestort in Miami, jongen uit puin gered

Het grootste deel van het gebouw lijkt als een kaartenhuis in elkaar gestort. Honderden reddingswerkers zijn ter plaatse. Getuigen hoorden mensen vannacht schreeuwen van onder het puin van de Champlain Towers South, een gebouw van twaalf verdiepingen hoog in het district Surfside.

Tekst loopt verder onder tweet.

Of er dodelijke slachtoffers vielen, is nog niet bekendgemaakt. Informatie laat lang op zich wachten. Hulpdiensten zijn vroeg in de Amerikaanse ochtend druk doende. Een ongekende hoeveelheden ambulances is ter plaatse.

Tekst loopt verder onder tweet.

„De brandweer is op locatie, ze zijn terwijl ik hier sta te spreken, mensen aan het redden”, zegt politiedirecteur Marian Cruz. „Iedereen moet uit de regio wegblijven zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen.”

Tekst loopt verder onder tweet.

Jongen gered

Op foto’s is te zien hoe omstanders elkaar in de armen vliegen. Ook is op de eerste videobeelden die CBS Miami kon maken, te zien hoe een jongen uit het puin wordt gered, op de schouder van een brandweerman.

De hulpdiensten zijn hard aan het werk. Ⓒ REUTERS

Een nabestaande zegt dat het voelde als een ’aardbeving’.

Tekst loopt verder onder tweet.

’Bid’

Een Twitteraar die in een appartementencomplex ernaast woont, deelt foto’s van de hulptroepen en zegt diep geschokt te zijn. „Dit is een oproep voor iedereen om ons te verenigen en te bidden voor deze broeders en zusters van ons en hun families en vrienden.”

Tips of beelden? We komen graag met u in contact via onze WhatsApp-tiplijn, 0613650952.

Meteen na de ramp werden uit een deel van het gebouw dat niet instortte, nog mensen gered. Op videobeelden is te zien dat de brandweer met hoogtewerkers in de slag is. Een bewoonster van een naastgelegen flat deelt op Facebook hoe ze geëvacueerd werd. „We gaan heel veel gebeden nodig hebben.”

Bekijk de nieuwste beelden van de rampplek: