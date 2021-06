Flatgebouw ingestort in Miami, vrees voor veel slachtoffers

Getuigen beweren mensen te hebben horen schreeuwen van onder het puin van de Champlain Towers South, een gebouw van twaalf verdiepingen hoog. Honderden reddingswerkers zijn ter plaatse.

Of er dodelijke slachtoffers vielen, is nog niet bekendgemaakt. Ook de precieze oorzaak waarom het gebouw instortte is voorlopig nog onbekend. Op foto’s is te zien hoe omstanders elkaar in de armen vliegen.

’Bid’

Een Twitteraar die in een appartementencomplex ernaast woont, deelt foto’s van de hulptroepen en zegt diep geschokt te zijn. „Dit is een oproep voor iedereen om ons te verenigen en te bidden voor deze broeders en zusters van ons en hun families en vrienden. Laten we onze verschillen opzij zetten en nu verbinding maken.”

Inmiddels zouden uit een aanpalend gebouw mensen worden gered. Op videobeelden is te zien dat de brandweer met hoogtewerkers in de slag is. Een bewoonster van een naastgelegen flat deelt op Facebook hoe ze geëvacueerd werd. „We gaan heel veel gebeden nodig hebben.”

Bekijk de nieuwste beelden van de rampplek: