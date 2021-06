Vier doden en bijna 160 mensen vermist na instorten flat in Florida

Veel appartementen aan het strand van Florida zijn niet permanent bewoond. Van 120 personen die eerder als mogelijk in het pand aanwezig werden aangemerkt, is inmiddels vastgesteld dat ze in veiligheid zijn.

Zoektocht naar slachtoffers duurt voort

Er wordt met man en macht dag en nacht gewerkt aan het ruimen van puin en het zoeken naar slachtoffers. President Joe Biden heeft speciale federale hulp toegezegd aan de autoriteiten in de getroffen plaats Surfside, dat onder Miami-Dade valt. Daar stortte de helft van het appartementencomplex van twaalf verdiepingen 's nachts als een kaartenhuis in elkaar. Inmiddels zijn 37 mensen levend onder het puin vandaan gehaald.

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft een bezoek aan Surfside gebracht en een plaatselijke noodtoestand afgekondigd „om alle noodzakelijke middelen te kunnen inzetten”. Het is niet bekend waardoor het pand uit 1981 het plotseling begaf.

De eerste schadeclaims zijn volgens plaatselijke media al ingediend en suggereren een oorzaak. De vereniging van eigenaren heeft volgens de klacht nagelaten op te treden, „nadat was vastgesteld dat er reparaties nodig waren in verband met bepaalde bouwkundige kwesties”. „Er is geen actie ondernomen en dat heeft de veiligheid van het pand en zijn bewoners in gevaar gebracht.” De klagers stellen dat de instorting voorkomen had kunnen worden „met normale onderhoudswerkzaamheden, veiligheidsmaatregelen en toezicht”.

Oorzaak onbekend

Het is niet bekend waarop ze zich baseren. Over de oorzaak van de instorting is niets bekend. De helft van het relatief dure appartementencomplex aan het strand 9 kilometer ten noorden van Miami Beach stortte in enkele seconden helemaal in. Een professor aan de Universiteit van Florida heeft tegen media gezegd dat is vastgesteld dat het pand in de jaren 90 aan het verzakken was. Het zou gaan om 2 millimeter per jaar tussen 1993 en 1999. Maar die verzakkingen kunnen volgens hem op zich niet leiden tot de instorting van het gebouw. Surfside ligt op een smalle strook land die is gescheiden van de kust van het vasteland van Florida.