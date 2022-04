Broedende sperwer houdt Japanse tuin in Den Haag dicht

Spelbreker is dit keer niet corona, maar de vogel die in ons land nog maar zelden wordt gezien. De gemeente Den Haag laat via haar site het Haagse Groen weten dat de hekken van het stukje in het park dus wederom dichtblijven om de roofvogel rust te geven. Als alles goed gaat, kan de Japanse tuin in het najaar wel open. De tuin is doorgaans maar acht weken geopend vanwege de kwetsbaarheid van de bomen en planten die er te zien zijn.

’Nest op lage plek’

Remco Bouchier, groenbeheerder bij de gemeente Den Haag en verantwoordelijk voor het beheer, werd kortgeleden door een oplettende voorbijganger geattendeerd op de aanwezigheid van de sperwer. De vogel had een nest gemaakt in een conifeer.

„Dit beestje moet in alle rust kunnen broeden. De sperwer heeft z’n nest helaas op een vrij lage plek gebouwd. Als we toch bezoekers in de tuin zouden toelaten, dan is het risico te groot dat de broedende sperwer wordt verstoord. En daarmee neemt de kans op broedsucces sterk af”, zegt Bouchier. „Zo zie je maar, de natuur laat zich niet sturen!”

De aanwezigheid van de sperwer op deze plek, zo midden in de stad, wordt als bijzonder gezien. De gemeentelijke groenbeheerder en de Vogelbescherming roepen vogelliefhebbers daarom op om uit de buurt te blijven van de Japanse tuin. „Ook andere bezoekers van Clingendael vragen we om een beetje rustig te zijn als ze in de buurt van de Japanse tuin zijn. Gun de sperwer rust. Het zou zo mooi zijn als er straks jongen uit het nest komen”, aldus Bouchier.

Film

Ook dit jaar heeft de gemeente een film gemaakt van de Japanse tuin, die al bijna 110 jaar oud is, zodat mensen, net als in de coronatijd, toch ervan kunnen genieten. „En medio oktober staan we graag weer klaar voor al die bezoekers die de tuin willen bewonderen”, geeft Bouchier de vele liefhebbers mee.

De grootste Japanse tuin van Nederland op het Haagse landgoed wordt gekenmerkt door een bijzondere sfeer met een prachtige moslaag. Er bloeien niet alleen zeldzame bomen en planten, de tuin heeft ook een paviljoen met bijzondere schuifpanelen (shojis). Er staat een prachtig boeddhabeeld, er zijn veel tuinornamenten en de rode bruggetjes worden opvallend veel gefotografeerd.

De tuin werd rond 1910 aangelegd door freule Daisy, die op het landgoed woonde. Haar hondjes zijn vlak bij de Japanse tuin begraven.