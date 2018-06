Parijs van Kenny B best bekeken clip YouTube

Dat heeft YouTube woensdag gemeld. Op de tweede plaats in het lijstje staat See You Again van Wiz Khalifa, gevolgd door Lean On van Major Lazer & DJ Snake. Hello van Adele staat op de vijfde plaats.

Als de muziekvideo's buiten beschouwing worden gelaten, scoort Parijs toch nog steeds erg goed: in de lijst van best bekeken YouTubevideo's staan maar liefst twee parodieën op het Kenny B-nummer, een van Ponkers (Praat Amsterdams met me) en een van Sasha Ivantic (Praat Rotterdams met me). Verder doen ook kinder- en tekenfilmpjes het goed, zoals Peppa Big, Zandkasteel aan zee en een filmpje over Teletubbies-speelgoed.