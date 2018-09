Zoektocht naar de juiste zorgpolis

Je verdwaalt momenteel in de polissen en regeltjes van zorgverzekeraars. Daarom vind ik dat zij het ons - hun klanten - eenvoudiger moeten maken. Bijvoorbeeld door ons beter te informeren over de inhoud van hun polissen. En daarin sta ik niet alleen.

Polisprofiel

Uit ons onderzoek blijkt dat verzekerden toegankelijke informatie willen van hun zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld over het type polis, de kosten of het medicatiebeleid. Patiëntenfederatie NPCF en de Consumentenbond komen daarom met 'Mijn Polisprofiel'. Een overzicht dat snel en makkelijk laat zien wat een zorgpolis wel en niet verzekert.

Ik juich het toe. Een zorgverzekering kiezen, is namelijk echt ingewikkeld. Dat begint al bij de eerste stap. Waar begin je? Ik zweer altijd bij de lijstjes. Als je naar de supermarkt gaat zonder boodschappenlijst koop je altijd meer dan nodig is. Terwijl je de dingen die écht nodig zijn juist vergeet. Tenminste, ik wel. En bij mijn zorgverzekering wil ook alleen de dingen die nodig heb.Mijn checklist

Wat heb ik dan wel of niet nodig? Sowieso blijf ik weg van de budgetpolis. Ik wil zelf kunnen kiezen naar welke zorgverlener ik ga en de kosten (grotendeels) vergoed krijgen. Restitutie of bijna restitutie dus. En geen vrijwillig eigen risico. Het risico dat je als 50+'er in het ziekenhuis belandt voor het een of ander is mij te groot. Hoewel ik laatst hoorde dat veertig procent van de ingrepen onder de eigen risicogrens ligt. Het blijft een gok. Net als de aanvullende verzekering trouwens.Wel of niet aanvullend verzekeren?

Aanvullende tandartsverzekering? Fysiotherapie? Alternatieve zorg? Bril? Pfoe…wat een gedoe. Steeds dat dilemma of je wel voldoende vergoed krijgt voor wat je meer betaalt. Het blijft een gok wat je aan zorg nodig zult hebben. Iets in het midden dan maar? Wel een aanvullende verzekering, maar niet te hoog, want dat is weer zonde van het geld. Maar die kronen dit jaar waren wel erg duur… dus toch een iets hogere tandartsverzekering? Of heb ik nu inmiddels wel voldoende kronen?Reviews en vergelijken

Het koste wat moeite, maar mijn lijstje is klaar. Zorgpolissen vergelijken maar. Al is een helder overzicht wat polissen wel of niet verzekeren, moeilijk te krijgen. Hoog tijd dus dat zorgverzekeraars deze informatie op dezelfde manier aanbieden. Alleen dan kun je goed vergelijken.

Natuurlijk check ik nu ook de bekende vergelijkers en check ik de reviews op ZorgkaartNederland. Maar als alle verzekeraars bij hun zorgpolis een Polisprofiel leveren, weet je beter waar je aan toe bent én kun je zorgpolissen beter vergelijken.

Ik zou dus blij zijn als het Polisprofiel snel is ingeburgerd. Voor nu ben ik blij dat ik op tijd ben begonnen aan mijn zoektocht naar een juiste zorgverzekering. Ik laat drie berekeningen van verschillende zorgverzekeraars toesturen. De bril gaat af, laptop uit. Wordt vervolgd!