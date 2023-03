Premium Het beste van De Telegraaf

Hier afgewezen asielzoeker werkt in vliegtuig gewapende man tegen de grond: ’Hij wilde voor bloedbad zorgen’

Door Koen Nederhof en Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Iraniër Simik Ghookasian (rechts) greep op een vlucht van LA naar Boston vliegensvlug en met gevaar voor eigen leven in toen een gewapende medepassagier naar de cockpit rende. Ⓒ Eigen foto’s

Boston - Een in Nederland afgewezen asielzoeker heeft zondag in Amerika een heldenrol verricht. De 52-jarige Iraniër Simik Ghookasian greep op een vlucht van Los Angeles naar Boston vliegensvlug en met gevaar voor eigen leven in toen een gewapende medepassagier naar de cockpit rende, riep dat hij het toestel zou kapen en dat ’iedereen dood zou gaan’.