Man (25) opgepakt na dood vrouw in woning Noordwijk

De politie werd in de nacht van zaterdag op zondag gewaarschuwd over een steekpartij. In een woning aan de Abraham van Royenstraat werd een zwaar gewonde vrouw aangetroffen. Ondanks de verleende medische hulp, overleed zij, aldus de politie, die zegt dat duidelijk is dat zij om is gekomen door een misdrijf.

De 25-jarige man was in de woning aanwezig. Hij zit vast voor verder onderzoek. De identiteit van het slachtoffer moet nog worden vastgesteld.