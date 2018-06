'KPN mogelijke overnamekandidaat bij Orange'

Orange wil met overnames binnen en buiten Frankrijk voorkomen dat het zelf een overnameprooi wordt in de consolidatie van de Franse telecommarkt, aldus de Amerikaanse krant. Adviseurs van het Franse bedrijf zouden in dat verband onder meer KPN en het Belgische Proximus hebben geopperd als overnamekandidaten.

Orange zou ook kijken of een samensmelting met de Franse telecomtak van Bouygues een optie is. Dat bedrijf ontkende echter eerder op woensdag al in gesprek te zijn met zijn concurrent.

KPN wordt al lange tijd genoemd als een mogelijke interessante prooi voor buitenlandse telecombedrijven. In 2013 probeerde het Mexicaanse América Móvil al KPN in te lijven, maar die poging strandde op verzet vanuit het bedrijf en de Nederlandse overheid.