Celstraffen voor seksuele uitbuiting 15-jarig meisje

Volgens de rechtbank is er sprake van mensenhandel. Sven V. uit Bergum reed meerdere keren. Hij kreeg een celstraf van achttien maanden, waarvan acht voorwaardelijk. Maikel K. uit Hardegarijp, een vriend van V., was eenmaal chauffeur. Hij is veroordeeld tot 79 dagen cel.

V. maakte seksadvertenties waarin het meisje werd omschreven als meerderjarig en had zelf ook seks met haar. Daarnaast is hij te zien op seksvideo’s met het slachtoffer en hij verspreidde naaktfoto’s van het meisje. Om de voorwaardelijke celstraf te ontlopen, moet hij zich laten behandelen aan zijn stoornissen en een alcohol- en drugsverslaving. V. heeft onder meer een vorm van autisme. Volgens de rechtbank is hij verminderd toerekeningsvatbaar.

Ook zeven mannen uit Friesland en Groningen die los van elkaar seks hadden met het meisje, zijn bestraft. Bij zes van hen was de seks tegen betaling. In het andere geval gaat het om een kennis van de ouders van het meisje.

Vijf van de mannen hebben een celstraf van 180 dagen (waarvan 179 voorwaardelijk) gekregen en taakstraffen van 200 tot 240 uur. Twee mannen die het meisje vaker hebben misbruikt, onder wie de kennis, kregen celstraffen van tien maanden (zeven voorwaardelijk) en vijftien maanden (negen voorwaardelijk). De zeven mannen zijn tussen de 23 en 62 jaar oud.

Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van drie jaar (een jaar voorwaardelijk) tegen V. en zes maanden tegen K. De rechter houdt meer rekening met de ontoerekeningsvatbaarheid van V. Bij rechtenstudent K. zal de veroordeling grote gevolgen hebben voor zijn maatschappelijke carrière, aldus de rechter.

De klanten waren volgens de rechter niet op zoek naar seks met een minderjarige, vandaar ook voor hen een lagere straf.