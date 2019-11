Feestganger gooit flesje uit trein, tweejarig meisje zwaargewond

Volgens de politie had de vader zijn dochtertje op de arm. Hij stond op het perron te wachten toen de trein van waaruit het projectiel gegooid werd langsreed. Op station Greven werd de trein vervolgens door de politie tot stilstand gebracht en werden de gegevens van alle inzittenden genoteerd. De politie tast nog in het duister wie de dader is.

Een van de passagiers laat aan Bild weten: „Ik maak deze reizen al dertig jaar, maar dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Ik hoop dat ze de dader pakken.”

Volgens een woordvoerder van het bedrijf dat de feesttreinritten aanbiedt, is het onduidelijk wie het flesje gegooid heeft. „In de trein die namens ons de reis uitvoert, worden geen glazen flessen uitgegeven. Treinexploitanten voeren in principe geen tassencontroles uit.”

Het meisje vecht op dit moment voor haar leven. Volgens artsen liep ze een zwaar schedeltrauma op.