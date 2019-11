Peuter in levensgevaar door weggegooide fles

Ⓒ Google Streetview

KAMEN - Een 2-jarig meisje is in Duitsland zwaargewond geraakt toen ze in een station werd getroffen door een fles die uit een voorbijrijdende partytrein werd geslingerd. De peuter verkeerde zaterdagochtend nog in levensgevaar maar dat is na een operatie geweken, aldus Duitse media. Volgens de politie is haar toestand nu stabiel.