Gruwelijke dood van agent die net op huwelijksreis zou gaan

Agent Andrew Harper was met een collega voor een inbraakmelding naar een woning in Berkshire gereden.

Voor de deur werd de 28-jarige politieman aangereden door de inbrekers en een stuk meegesleurd. Uiteindelijk moest hij loslaten en klapte op een tegenligger. Harper, die komende week op huwelijksreis zou gaan, was waarschijnlijk op slag dood. Andrew, die al sinds 2011 agent was, trouwde vier weken geleden met vriendin Lissie.

De politie heeft inmiddels al tien verdachten gearresteerd. Het gaat om jongens en mannen tussen 13 en 30 jaar oud.

Schok

De gruwelijke dood van de agent heeft een schok veroorzaakt in Engeland. Zelfs premier Boris Johnson heeft vol afschuw gereageerd.

De oma van de in Oxford geboren Andrew, Maureen Shrimpton, schrijft op Facebook: „Wat een gruwelijke dag. Onze kleinzoon is gedood toen hij zijn werk deed. Ik ben zo trots op hem. Onze gedachten gaan uit naar zijn geweldige vrouw, vader, moeder, broer en de rest van zijn familie en vrienden. Love from Nan and Bubba xxx”