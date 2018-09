Fries Museum krijgt doodvonnis Mata Hari

In het document is concreet te lezen op grond van welke artikelen Mata Hari schuldig is bevonden en welke straf ze daarvoor kreeg: 'Mort', oftewel de doodstraf. De schenker, die anoniem wil blijven, kocht het op een veiling met als doel het zeldzame document veilig te stellen.

Bulletin no. 1 is afkomstig van het parket bij de Franse krijgsraad en werd oorspronkelijk bewaard bij het centrale strafregister van het Franse ministerie van justitie. Het Fries museum heeft enkele juridische experts geraadpleegd om de echtheid van het document vast te stellen.

De uit Friesland afkomstige Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917) was een Nederlandse spionne en danseres. In Parijs nam ze als schaars geklede oriëntaalse danseres de artiestennaam Mata Hari aan.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was ze de minnares van hoge Franse officieren, die ze militaire geheimen zou hebben ontfutseld. Ze werd in Frankrijk ter dood veroordeeld op verdenking van spionage voor de Duitsers. Op 15 oktober 1917 eindigde haar leven voor een vuurpeloton.

Het Fries museum organiseert in oktober 2017 een tentoonstelling over Mata Hari. Rond die tijd worden ook de laatste militaire archieven van het Franse gerechtsdossier geopend. Het museum hoopt dan na honderd jaar de vraag te kunnen beantwoorden of Mata Hari echt schuldig was.